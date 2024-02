Zo zit het met Meta’s eerste dividend

Meta Platforms (META) heeft tot dusver al miljarden aan contanten teruggegeven aan zijn aandeelhouders via inkoop van eigen aandelen. Maar vorige week, samen met de publicatie van de winst over het vierde kwartaal, kondigde het bedrijf onverwacht aan dat het een kwartaaldividend ging uitkeren. Aandeelhouders op 22 februari geregistreerd staan, krijgen op 26 maart een dividend van $0,50 per aandeel uitbetaald.

De aandelenanalisten van Morningstar verwelkomden dit nieuws, waarbij senior aandelenanalist Ali Mogharabi schreef: “We prijzen Meta voor het instellen van een dividend naast de inkoop van eigen aandelen.”

De combinatie van het dividendnieuws en de algemene teneur van het vierdekwartaalrapport deed de aandelenkoers van Meta vrijdag flink stijgen. Die maakte een sprong van ruim 20,3% naar een nieuw record van $474,87.

Focus blijft op aandeleninkoop

Toch blijft inkoop van eigen aandelen blijft echter het primaire mechanisme waarmee Meta geld uitkeert aan zijn aandeelhouders….

Lees verder bij www.morningstar.nl