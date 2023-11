Zo zit het met de levensduur van hybride voertuigen 

Hybride voertuigen zijn een perfecte tussenstap als je niet volledig wilt overstappen op een volledig elektrische auto. Met een hybride kun je namelijk zuiniger rijden dan met een brandstof auto, maar hoef je niet bang te zijn voor een lege accu tijdens een lange rit. Dit type voertuig kan namelijk ook op alleen de brandstofmotor rijden. Sommige hybrides kunnen daarnaast ook alleen op de elektromotor rijden.

Net als bij volledig elektrisch rijden zijn mensen ook bij hybrides bang dat de levensduur van de accu ervoor zorgt dat de auto na een aantal jaar niet meer bruikbaar is. Dit is voor sommige zelfs een reden om niet over te stappen op een hybride of elektrische auto. Zonde! In dit artikel lees je hoe het écht zit met de levensduur van hybride voertuigen.

Zolang gaat een hybride voertuig gemiddeld mee

De accu van hybrides en elektrische auto’s gaan op dit moment ongeveer 15 jaar mee. Een aantal jaren geleden was dit nog beduidend minder. Dankzij het…