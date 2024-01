Zo ziet schaatsster Esther Kiel er zonder haar schaatspakje uit

De mooie schaatsster Esther Kiel laat op deze bijzondere foto zien hoe ze er uit ziet zonder haar schaatspakje aan!

Met een glimlach op haar gezicht nam Esther Kiel afgelopen zaterdag haar bloemen in ontvangst na de overtuigende overwinning in de Daikin Marathon . Dat zet de blondine gelijk weer in de spotlight voor veel mensen. En hoewel Esther er op het ijs echt wel heel erg goed uit ziet in haar strakke schaatspakje, ziet ze er ook zonder dat pakje bijzonder leuk uit. Kijk maar eventjes mee!

Esther Kiel heeft een ontzettend mooie jurkje aangetrokken voor fans

Schaatsster Esther Kiel heeft met bovenstaande foto flink de aandacht getrokken. Het is even een verandering met haar gebruikelijke schaatsoutfit. Het sportieve pakje heeft plaatsgemaakt voor een mooi jurkje, waardoor fans een totaal nieuwe kant van de atlete ontdekken. Het geeft Esther een meer meisjesachtige en verfijnde look, in tegenstelling tot het schaatspakje. Daar zie je natuurlijk wel weer meer in van de mooie…