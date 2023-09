zo zag Marieke Elsinga eruit in haar jeugdige jaren

Marieke Elsinga , de welbekende radiopresentatrice die haar sporen heeft verdiend bij Qmusic, is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse radiowereld. Met bijna een decennium op de radio en onlangs haar 37ste verjaardag gevierd, heeft Marieke een indrukwekkende carrière achter de rug. Maar hoe zag deze dame er eigenlijk uit in haar jeugdjaren, toen ze nog niet zo beroemd was?

De jeugdfoto’s van Marieke Elsinga

Een glimp uit de jeugd van Marieke Elsinga kregen we toen ze enige tijd geleden een oude foto op Instagram deelde. De foto was genomen in groep 6, toen ze slechts 9 jaar oud was. Bij de foto plaatste ze de tekst: “Groep 6, 9 jaar oud.” Het bericht van Marieke leverde een stortvloed aan leuke reacties op. “Het is net alsof ik naar mijn jongere zelf kijk. Ik had toen ook altijd zo’n gel-kuif”, merkte iemand op. Een ander schreef: “Zelfs op die leeftijd had ze al die ondeugende blik in haar ogen.”

Maar de trip down memory lane stopte niet bij die ene…