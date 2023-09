Zo zag Giel Beelen er vroeger uit

De carrière van Giel Beelen

Giel Beelen is al erg lang bezig met het maken van radio. Dit deed hij in eerste instantie voor zichzelf op cassettebandjes. Later werd hij presentator van het kinderprogramma Truffel op Haarlem 105. Hij deed voor het eerst betaald werk als geluidstechnicus voor Radio 10 en Radio Noordzee.

Nadat hij werkzaam is geweest bij heel wat verschillende radiostations, is er op 30 augustus 2023 bekend geworden dat hij aan de slag ging als creatief directeur van het landelijke radiostation Radio4All.

Privéleven

Giel Beelen heeft heel wat vrouwen verslonden in zijn leven. Zo is hij drie keer getrouwd met presentatrice Marisa Heutink, in Jamaica, Mexico en Las Vegas maar nooit in Nederland. Na heel wat relaties lijkt hij toch de liefde te hebben gevonden. We deelden in augustus 2023 al dat Giel is getrouwd met zijn grote liefde