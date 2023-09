Zo zag Debbie uit B&B Vol Liefde er vroeger uit

We kennen Debbie van B&B Vol Liefde waar ze de liefde probeert te vinden in haar super vrolijk Spaanse B&B. Maar is Debbie altijd die vrolijke geklede dame geweest met een mooie versierde knot? Zo zag Debbie er vroeger uit!

Kinderen Debbie

Debbie heeft twee kinderen samen met Alfred, ze heten Sam en Roos. De kinderen wonen ondertussen weer in Nederland en Debbie is achtergebleven in Spanje. In de foto zien we een foto van Debbie samen met haar zoon, ze heeft daar haar typische brede lach staan dus dat is niet veel veranderd.



Debbie B&B Vol Liefde vroeger

Debbie is in de afgelopen dertien jaar geen steek veranderd, in de foto zien we Debbie met haar nichtje Julia en jawel we zien ook de vrolijk geklede Debbie met haar wel bekende knot.



Debbie is in 2005 met haar ex-man en twee kinderen verhuisd naar Spanje. Voordat Debbie kinderen kreeg, werkte ze als televisieproducent, ze werkte dan jarenlang achter de schermen bij All You Need is Love en Love Letters, dus ze is al wel wat televisie…