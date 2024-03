Zo wordt Secretaressedag gevierd over de hele wereld

Volgende maand is het alweer Secretaressedag: het moment waarop we de onmisbare rol van Secretaresses en Support Professionals vieren. Zonder ons te mengen in de discussie over of deze dag wel of niet achterhaald is, gaan we eens een kijkje nemen in de wereld van Secretaressedag en ontdekken hoe dit speciale moment wordt gevierd in verschillende landen. Want laten we eerlijk zijn, wie houdt er niet van een beetje waardering en misschien ook wel een bloemetje of een doos chocolade op zijn tijd?

De oorsprong van Secretaressedag

In 1952 werd de nationale secretaresseweek in Amerika georganiseerd door de NSA. In 1989 werd Secretaressedag voor het eerst geïntroduceerd in Nederland. Het doel was om zo het secretaressevak op een positieve manier onder de aandacht te brengen en om alle ondersteuners ook eens in het zonnetje te zetten.

1. Noord- en Zuid-Amerika

In de Verendigde Staten wordt Secretaressedag traditioneel gevierd op de woensdag van de laatste volle week van april. Het wordt…