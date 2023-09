Zo wordt een sluipende daling vanzelf een bearmarkt

Dinsdag 26 September 2023 |

Dinsdag 26 September 2023 | Door Pieter Kort

ASML tikt als eerste grote AEX-fonds de -20% aan. Gelukkig hebben we ASMI en Besi nog. En die andere belangrijke chipper.



















We schrijven de vierde dalingsdag op rij bij voor de AEX-index. Die sloot vandaag 0,7% lager op 721,43.

Aan weerszijden van het koersenbord valt af te lezen dat de rente vandaag boosdoener nummer één is: financials bovenin, tech-aandelen, oftewel de chippers, gezusterlijk onderaan. De Nederlandse tienjaarsrente zette vandaag intraday weer een nieuwe hoogste stand in de laatste tien jaar neer.

In Amerika staat de rente ook op de hoogste stand in tijden. ‘Langer hoger’ is het thema van het moment en naarmate het besef dat we voorlopig nog echt niet zijn verlost van deze hoge rentestanden indaalt, brokkelt het sentiment op de beurs stukje bij beetje af. Zo lijkt het althans.