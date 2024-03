Zo woont topschaatsster Marijke Groenewoud. Zie foto’s

Hier kan ze de stress van het WK Allround van zich af schudden….

Topschaatsster Marijke Groenewoud, teamgenoot van Ireen Wust en Irene Schouten, voert met Joy Beune een keiharde strijd om de wereldtitel All Round in het Duitse Inzell. Ze veroverde daar na Joy Beune het zilver. Na afloop kan ze uitrusten in haar heerlijke eengezinswoning in het Friese plaatsje Grou.

EIGEN GELD

Zij kocht deze woning voor 315.000 euro, gelijk aan de vraagprijs en liet er een hypotheek op vestigen van 260.000 euro.. Marijke heeft er dus 55.000 euro eigen geld ingestoken. Als wereldtopper zal ze op zeker een goed inkomen genieten.

INDELING WONING

Wat heeft ze voor dit geld? Voor dit geld heeft ze een heel leuke eengezinswoning met een woonoppervlakte van 115 vierkante meter. In totaal beschikt de topschaatsster over vijf kamers, waaronder drie slaap- en 1 badkamer.

Dit alles verdeelt over twee woonlagen plus een zolder. Koken kan Marijke in de open keuken met…