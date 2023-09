Zo woont tijdelijk drummer van U2 Bram van den Berg. Zie foto’s

Zijn woning zegt veel over zijn karakter….

Het was groot nieuws dat U2 de Nederlandse drummer Bram van den Berg had uitgezocht om hun vaste drummer Larry Mullen jr, die een operatie moet ondegaan, te vervangen. Bram is drummer bij Krezip, maar gaat tijdelijk drummen bij U2.

Iedereen vroeg zich af hoe U2 bij hem was uitgekomen? Het blijkt dat DJ Garrix hier de hand in heeft gehad. Hij heeft al eens samengewerkt met U2 en attendeerde hen op Bram. Voor hem gaat hiermee een jongensdroom in vervulling.

Hoe woont Bram eigenlijk? Samen met zijn vriendin woont hij in een voormalige arbeiderswoning in het plaatsje Ooij, gelegen aan de Waal onder de rook van Nijmegen. De woning heeft een woonoppervlakte van 80 vierkante meter en telt in totaal drie kamers, waaronder twee slaap- en 1 badkamer.

Het geheel is verdeeld in twee woonlagen plus zolder. De keuken is voorzien van inbouwapparatuur en heeft een toegang tot de achtertuin van 80 vierkante meter,…