Zo woont schaatsster Suzanne Schulting. Zie foto’s

Topschaatsster Suzanne Schulting, vriendin van Sam van Royen, kocht in de populaire Amsterdamse buurt De Pijp een tweekamer appartement voor de prijs van 585.000 euro.

OVERBIEDEN SUZANNE SCHULTING

En dat terwijl de vraagprijs op 485.000 euro lag ofwel Suzanne was dus bereid een ton euro meer te betalen. Wat heeft ze voor dit geld dan wel niet gekregen? Ten eerste kon ze er zo intrekken, want het appartement was dit jaar nog helemaal gerenoveerd.

INDELING HUIS SUZANNE SCHULTING

De woonoppervlakte bedraagt slechts 49 vierkante meter en Suzanne beschikt over 1 slaap- en 1 badkamer. Gelukkig valt er door de hoge ramen wel veel licht in haar optrekje. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur en door de vloerverwarming zal ze geen last hebben van koude voeten.

BLESSURE SUZANNE SCHULTING

Verder is er nog een beschutte stadstuin met terras die welke is voorzien van dubbele heaters. De schaatsster heeft een hypotheek van 6 ton op haar paleisje laten vestigen. In…