Zo woont de FC Kip man Jandino Asporaat. Zie foto’s

FC KIP JANDINO SUCCES

Zijn FC Kip is een doorslaand succes. Dat is de afgelopen dagen wel bewezen. Het was dringen om een kippetje te bemachtigen. FC Kip is gebaseerd op Bon Bini Holland” En de mensen werden dan ook bediend door het typertje Judeska.

En dan te bedenken dat Jandino al in april 2020 FC Kip wilde openen. Maar door de corona moest hij zijn plannen in de ijskast zetten. Overigens moet na pas 5 dagen open te zijn geweest de tent weer dicht wegens verbouwing.

KOOPSOM VAN VILLA JANDINO ASPORAAT

Dit en zijn carriere hebben hem geen windeieren opgeleverd. En dat is terug te zien in deze design villa, die hij kocht voor maar liefst 1.495.000 euro.

De villa is gelegen op het landgoed ‘Ringvaartstaete’ in Nieuwerkerk aan de IJssel. Op het landgoed staan slechts 12 villa’s en Jandino is een van de gelukkigen. Het is een afgesloten terrein, waar je dus niet zomaar op kan komen. Natuurlijk geeft hem dat een veilig gevoeL

INDELING VILLA JANDINO.

Hij betaalde…