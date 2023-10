Zo vervang je de opslag van je pc

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Je bent je computer aan het upgraden en hebt besloten om hem eerst van grotere en snellere opslag te voorzien. Maar hoe begin je daar aan? Moeilijk is het niet als je deze stappen volgt.

Je computer openen, het blijft iets dat veel mensen afschrikt. Nochtans zijn er veel redenen om dat wél te doen. Denk daarbij aan het stof dat zich ongetwijfeld heeft opgebouwd in de behuizing en stilaan je componenten aan het verstikken is. Zo verbruiken ze niet alleen meer energie, ze zijn ook een brandgevaar. Dezelfde angst houdt veel gebruikers ook tegen om een upgrade door te voeren die een immens verschil kan maken in de prestaties van je computer. Zoals kiezen voor snellere opslag.

Hoe vervang je de opslag van je PC?

Stap 1 / Keuze van de nieuwe opslag

Je hebt de beslissing genomen op te upgraden. Goed! De volgende knoop die je…