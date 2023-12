Zo vergroot je je zichtbaarheid op LinkedIn

In deze blogpost nemen we een diepe duik in de wereld van LinkedIn, specifiek afgestemd op de behoeften van Support Professionals. We gaan onze zichtbaarheid op LinkedIn vergroten. Laten we snel beginnen.

We beginnen met een professionele foto: kies voor een foto waarop je zelfverzekerd en toegankelijk oogt. Geen vakantiekiekjes dus! Daarna ga je verder met een het maken van een pakkende kopregel. Bij voorkeur een regel die niet alleen je functie beschrijft, maar die ook iets unieks toevoegt aan je persoonlijkheid. Hieronder een paar voorbeelden;

Creatieve officemanager en oplossingsgerichte denker

Secretaresse die van notuleren houdt met een passie voor de Nederlandse taal

Proactieve Support Professional met een passie voor Office 365

Tip: Kies altijd voor vaardigheden die jou als Secretaresse en/of Support Professional onderscheiden.

Dan je deelname aan secretariële groepen: sluit je aan en deel je kennis en inzichten in discussies. Let wel op: kom je (onverhoopt) in een…