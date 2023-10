Zo verbeter je je multitask-kwaliteiten zonder kwaliteitsverlies

Multitasking is een kunst en een belangrijke vaardigheid voor Support Professionals. Hoe kan je deze vaardigheid perfectioneren zonder de kwaliteit in gevaar te brengen? Multitasking gaat niet alleen over het jongleren met verschillende taken; het draait ook om het vinden van de juiste mix tussen efficiƫntie en kwaliteit. Gelukkig kan jij de kunst van het multitasking ook beheersen: in dit blog bieden we je een aantal praktische tips om je multitask-kwaliteiten verder te verbeteren.

#1 Stel je juiste prioriteiten

Een van de cruciale stappen om multitasking te perfectioneren, is het stellen van de juiste prioriteiten. Maak daarvoor een to-do lijst van wat gedaan moet worden en orden al je taken op basis van urgentie en belangrijkheid.

#2 Gebruik online tools en AI om nog beter te Multitasken

Ontdek de geheimen van het Microsoft Office (365) pakket. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan de handige functies in Outlook om nog slimmer te werken, zoals:

En denk ook eens aan de