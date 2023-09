Zó schandalig veel poen geeft Johan Derksen uit aan sigaren

Johan Derksen doet bij Vandaag Inside een bizarre onthulling. Naar eigen zeggen jaagt de voetbalbobo elke maand zo’n 1.200 euro er doorheen aan sigaren. Daar bovenop ook nog zo’n 2.000 euro aan bezinekosten. “Het is zó onverantwoord dat het patserig is”, geeft hij toe.

Johan Derksen hangt goed in de slappe was. Op jaarbasis strijkt de beste vent zo’n anderhalf miljoen op met slap zeveren rondom een tafel. Niet gek dus dat hij zonder enkele gêne zijn sigarenverslaving kan faciliteren. Gistervond onthulde hij in Vandaag Inside hoeveel knaken dat geintje hem eigenlijk kost.

Onverantwoord en patserig

De belastingen in ons land stijgen de pan uit en ook Johan wordt getroffen. “Ik los de armoede op. Sigaren en benzine! Ik rook de hele dag en elke avond hiernaartoe is 100 euro benzine”, vertelt hij. Tafelgast Hélène is benieuwd: “Wat betaal jij voor een pakje nu? Wat maak jij op aan sigaren per maand?”

Johan speelt een beetje quasi…