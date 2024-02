Zo reageren de tegenstanders van Oranje op de Nations League-loting – Voetbal International

De Duitsers vinden het vooral lekker makkelijk dat er weer tegen het Nederlands elftal wordt gespeeld, dat scheelt weer een extra analyse maken. De bondscoach van Duitsland, Julian Nagelsmann, sprak op de website van de Duitse bond over een mooie loting. ‘Dit is een interessante groep met mooie wedstrijden. We zijn al voorbereid op Nederland, omdat we in maart tegen ze spelen.’