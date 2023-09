Zo raakt de dollar als wereldmunt aan het wankelen

De Amerikaanse dollar is de belangrijkste reservevaluta ter wereld, een symbool van de economische macht van Amerika en een nuttig referentiepunt voor beleggers in grondstoffen, valuta en wereldwijde aandelen. Als het economisch slechter gaat, wenden beleggers zich voor troost tot de dollar.

Maar er zijn aanwijzingen dat sommige opkomende landen andere plannen beginnen te maken waarin de dollar niet is opgenomen. Deskundigen schrijven de dollar al vele jaren af voor wat zijn dominante rol betreft en op een dag zouden ze gelijk kunnen hebben. Voorlopig houdt het mondiale financiële systeem de Amerikaanse dollar in het hart. Maar net als bij alle dominante systemen beginnen er scheuren zichtbaar te worden.

Het bashen van de dollar is inmiddels in de mode en er wordt over ‘de-dollarisering’ gesproken. “Iedereen is op zoek naar bewijs dat de USD minder belangrijk wordt”, zei commentator Dario Perkins onlangs op X. Een van de agendapunten van de BRICS-top eind augustus in…

