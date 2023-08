zo pak je dat aan (met tips van een stucadoor) — sevencouches

Buitenmuur stucen: zelf doen of uitbesteden?

Na het verbouwen van onze schuur keken we uit op een lange, bakstenen wand. Hoewel het metselwerk er keurig uitzag en mijn metgezel veel tijd heeft gestoken in het vinden van de juiste kleur stenen, miste ik een stukje sfeer. Met name omdat deze wand zo in het oog springt als je de tuin in kijkt. In ons vorige huis hadden we de schuur betimmerd, nu ging mijn voorkeur naar een gestuukte buitenmuur. Een vleugje Marrakech, een toefje Zuid-Europa: perfect passend bij de rest van onze mediterrane tuin.

Ook een mooi moment om zelf met spanen en spatels aan de slag te gaan, want deze klus wilde ik eigenhandig klaren. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook omdat het eindresultaat niet strak en perfect hoefde te zijn. Daarnaast stond het leren stuken hoog op mijn wensenlijstje. In dit blog deel ik mijn tips en vind je een stappenplan.

Zelf muur stucen

Een buitenmuur stuken doe je niet even, daar is flink wat voorbereidingstijd voor nodig….