Zo oud is Mark Gillis, de zoon van Peter Gillis

Mark Gillis, kennen we allemaal als de zoon van Peter Gillis en zijn ex-vrouw Treesie Michielsen.

De familie Gillis werd in één klap bekend door de realityserie ‘Familie Gillis: Massa is Kassa’.

In het tv-programma is te zien hoe Peter zijn vakantieparken runt.

In het eerste seizoen had Peter een relatie met Nicol Kremers, dat is inmiddels uit. Mark, heeft een nieuwe stiefmoeder, de 39-jarige Wendy van Hout.

Op dit moment is Mark 27 jaar oud.

De 27-jarige zoon van Peter is werkzaam als operationeel manager bij het bedrijf van zijn vader.

Hij heeft de dagelijkse leiding over 7 verschillende parken.

© Instagram @wendy.van.hout

Weinig leeftijdsverschil met zijn stiefmoeder

Mark Gillis, is amper 12 jaar jonger dan zijn stiefmoeder, Wendy van Hout.

Mark en Wendy kunnen het goed met elkaar vinden. ‘’Ze past helemaal bij onze familie’’, aldus Mark Gillis.

De nieuwe vriendin van zijn vader komt oorspronkelijk…

