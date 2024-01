Zo oud is Liesbeth Heesbeen Snijders 

Liesbeth Heesen Snijders kennen we allemaal als de moeder van Harrie Snijders.

De zoon van Liesbeth werd bekend door haar deelname aan het populaire realityprogramma ‘Ex On The Beach: Double Dutch’.

Harrie, deed mee aan twee seizoenen. In het all-stars seizoen ging hij helemaal los.

Hij wist menig vrouw te versieren.

In het dagelijks leven is Liesbeth de trotse eigenaresse van ‘Liesbeth Total Care’, de schoonheidssalon zit gevestigd is in Eindhoven.

Liesbeth Heesbeen Snijders is geboren in 1966, de exacte datum is niet bekend. Liesbeth, is dus 57 of 58 jaar oud.

© Instagram @liesbeth_gijs

Liesbeth is te zien in het tv-programma Bij Ons Op Het Kamp

De knappe moeder van Harrie, is samen met haar hele familie te zien in het populaire tv-programma ‘Bij Ons Op Het Kamp’.

Dat programma wordt zowel op RTL als op Videoland uitgezonden. Er staan op dit moment 4 seizoenen online.

