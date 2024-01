Zo oud is John Huiberts de ex-geliefde van Leontine Ruiters

John Huiberts kun je kennen als QUOTE 500-lid en de ex-geliefde van Leontine Ruiters.

Leontine Ruiters, de ex-vrouw van Marco Borsato, had een korte tijd een relatie met de multimiljonair.

Inmiddels zijn John en Leontine weer uit elkaar.

Nadat Leontine de relatie verbrak, is John volgens Yvonne Coldeweijer weer terug bij zijn ex-vrouw.

©IGM Resins

John Huiberts is 46 jaar oud

Hij heeft volgens QUOTE een vermogen van 140 miljoen euro.

Dat geld verdiende hij met zijn bedrijf IGM Resins.

Hij begon het bedrijf met 150.000 euro geleend geld, verkocht het eerste jaar niets en heeft nu een omzet van 300 miljoen euro.

