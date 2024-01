Zo oud is Floor Joustra, de nieuwe vrouw van Giel Beelen

Floor Joustra, is de nieuwe vrouw van Giel Beelen.

Het stel trouwde op 23 augustus 2023.

De nieuwe vrouw van Giel Bellen is 18 jaar jonger. Ze is op dit 28 jaar oud.

Dat Giel van jonge vrouwen houdt, was al wel duidelijk, daarover later in dit artikel meer.

© Instagram @floorjoustra

Wie is Floor Joustra?

Floor Joustra, is de nieuwe vrouw van Giel Beelen.

Ze is 28 jaar oud en geboren en getogen in Haarlem.

Daar wonen Giel en Floor nog steeds.

Ze behaalde haar master aan de Rijksuniversiteit in Groningen in Industrieel Management.

Op dit moment is Floor werkzaam als consultant bij SiRM – Strategies in Regulated Markets B.V..

© Instagram @floorjoustra

Ze hebben samen een dochtertje

Op 23 augustus 2023 zijn Giel en Floor de trotse ouders geworden van hun dochter, Josephine.

De baby heeft al heel wat van de wereld gezien.

Giel en Floor reizen op dit moment erg veel.

Wel, proberen ze wat meer thuis te…

Lees verder bij sterrenoptv.nl