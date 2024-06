Zo Organiseer je een Geslaagde Housewarming

Tegenwoordig is het heel gebruikelijk om bij het betrekken van een nieuwe woning een housewarming te organiseren. Het is een feestje waarbij je vrienden, familie en kennissen op hetzelfde moment rondleidt door je nieuwe huis. Vervolgens is er tijd om samen te borrelen, ervaringen met het kopen van een woning te delen en bij te praten. Na een periode van verhuizen en klussen is dat laatste er mogelijk al enige tijd niet van gekomen. Zorg bij de organisatie van een housewarming voor een goede voorbereiding. Voorkom bijvoorbeeld dat mensen je vragen naar een geschikte housewarming cadeau, door je wensen vooraf kenbaar te maken op de uitnodiging. In dit artikel lees je meer over de organisatie van het feestje.

Tip: stel vooraf voor jezelf een budget vast, wat voorkomt dat de housewarming veel duurder uitvalt dan vooraf verwacht.

Start met een uitnodiging en je cadeauwensen

Voorkom dat het feestje uitloopt op een teleurstelling, wanneer blijkt dat veel gasten al andere activiteiten op de planning hebben staan. Verstuur de uitnodiging ruim voor de housewarming en voorzie deze van de benodigde informatie; je adres, het tijdstip, de wens om mensen te laten weten of ze komen, eventueel een thema van de housewarming en cadeautips. Je weet zelf wellicht hoe lastig het kan zijn om een geschikt cadeau voor een vriendin te vinden; dat is voor de gasten van je housewarming niet anders. Om te voorkomen dat je straks vijf boeketten in huis hebt staan, is het raadzaam zelf alvast wat suggesties te delen. Mogelijk mis je nog bepaalde accessoires, wil je graag een nieuwe lamp of zoek je bijvoorbeeld naar leuke gebaksbordjes.

Zorg voor de juiste inrichting van je woonkamer of tuin

Afhankelijk van de weersvoorspellingen kun je de housewarming in de tuin of woonkamer organiseren. Houd rekening met ieders wensen; niet iedere gast zal gedurende het feestje willen staan. Combineer om deze reden een aantal statafels met losse stoelen en bijvoorbeeld de bank. De statafels kun je bij verschillende partijen huren.

Zorg daarnaast voor het op sfeervolle wijze versieren van de ruimte. Denk aan een aantal vlaggenlijnen, ballonnen, enzovoorts. Wanneer je voor een thema kiest is het logischerwijs belangrijk dat het thema direct naar voren komt uit de versiering die je gebruikt hebt in de woonkamer. Tot slot mogen ook de muziek en verlichting niet ontbreken. Heb je nog geen soundsystem in huis geïnstalleerd? Leen in dat geval ergens een draadloze muziekinstallatie.