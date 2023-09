Zo moet het altijd zijn

Ferrari hoopte in Monza de tienduizenden aanwezige tifosi te trakteren op een langverwachte zege, maar zover zou het – ondanks de pole-position voor Carlos Sainz en de derde startplek voor Charles Leclerc – niet komen. Opnieuw was het Max Verstappen die aan de leiding ging en deze niet meer uit handen zou geven. Ook Red Bull-teamgenoot Sergio Perez verstierde het feest voor Ferrari, dat enkel nog aanspraak maakte op de laagste podiumtrede in Italië. Ronde na ronde maakten Sainz en Leclerc het elkaar zeker niet gemakkelijk. Beide coureurs vergden veel van hun banden, wat resulteerde in de ene na de andere verremming. Leclerc kon daar niet van profiteren en zag toe hoe Sainz wel naar het podium mocht terwijl hij er zelf net – op 0.184 seconde – naast greep.

Hoewel hij dus niet op het podium eindigde, genoot Leclerc van het duel. Het deed hem herinneren aan zijn karttijd en stelt dat het ‘altijd zo zou moeten zijn’. “Ik genoot er persoonlijk echt van”,…