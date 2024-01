Zo maak je een MailMerge in Google Workspace – SecretaresseNet

Jullie kennen het vast wel: een stapel brieven die de deur uit moeten, maar geen zin om elk adres handmatig in te voeren. Gelukkig is daar Google Workspace met een MailMerge-functie. Wil je weten hoe je een Mail Merge maakt in Google Documenten? Lees dan snel verder.

Stap 1: Maak eerst de brief in Google Docs/Documenten

Open Google Documenten en begin met het opstellen van je brief. Als je variabele informatie wilt toevoegen, zoals de naam van de ontvanger, plaats je een tag zoals {{aanhef}} op de plek waar je wilt dat de specifieke informatie verschijnt.

Een voorbeeld: Beste {{aanhef}},

Denk eraan dat je altijd start en eindigt met deze {{dubbele accolades. Deze moet overeenkomen met de kolomkop in je spreadsheet.

Hetzelfde geldt voor de NAW-gegevens. Je plaatst dan de tags: {{Naam}}, {{adres}}, etc. etc.

De Mail Merge-Add On (zie stap 3) zal deze tags later vervangen door de specifieke informatie uit je spreadsheet.

Stap 2: Maak dan een adressenbestand in Google…