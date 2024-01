Zo lang is Dennis Schouten

Dennis Schouten, kennen we allemaal als presentator van het populaire programma, RoddelPraat.

Dit populaire programma maakt hij samen met Jan Roos.

Wanneer je een uitzending van RoddelPraat bekijkt, valt op dat beide mannen klein zijn.

In dit artikel vertellen we je hoe lang Dennis Schouten is.

© Instagram @dennis_schouten95

1.76

Dennis Schouten is op 1 meter 76. Volgens een interview dat Dennis in het AD gaf, had hij 4,5 centimeter langer kunnen zijn.

Dat Dennis een lastige jeugd had, is inmiddels wel bekend.

Zijn moeder praatte hem allerlei ziektes aan, daarvoor kreeg Dennis ook medicijnen.

Hierdoor is hij uiteindelijk 4,5 keer kleiner geworden dan hij anders was geweest.

Hoewel de moeder van Dennis Schouten zei dat het niets met hem zou worden, had ze het mis.

Dennis, heeft een fraai appartement in Enschede gekocht waar geen hypotheek op rust.

Hij heeft nog een woning in Almere te koop staan en geniet volop…

