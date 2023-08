Zo kun je zelf een pergola maken + 16 mooie voorbeelden!

Een pergola bestaat in verschillende vormen. Zo kan de pergola dienen als losse overkapping van bijvoorbeeld het terras. Maar een pergola kan ook een boog over het tuinpad zijn of een hoge rand die begroeid is met klimplanten. De enige voorwaarde: een echte pergola staat altijd vrij en vormt alleen een frame. Daar kun je vervolgens klimplanten op laten groeien of het met schaduwdoek afdekken. Je kunt zelf een pergola maken, dat is niet eens zo moeilijk. We behandelen hier alleen de houten pergola, omdat andere materialen meestal te moeilijk zijn om mee te werken. We geven eerst een beschrijving hoe je zelf een pergola kunt maken. Onder het artikel vind je 16 mooie voorbeelden van zelfgemaakte pergola’s van hout.

Stap 1: Teken de pergola

Wil je een pergola maken, dan begin je met een bouwtekening. Eerst schets je het beeld dat je voor ogen hebt. Misschien wil je een simpele pergola maken voor druiven of klimplanten, maar je kunt ook een pergola met doek zelf maken. Teken wat je…