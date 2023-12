Zo kun je waarde-beleggen met duurzame fondsen

Robert van den Oever: Welkom bij Morningstar. Vandaag spreek ik met Ronald van Genderen, Manager Research Analist bij Morningstar in Amsterdam, over hoe om te gaan met de groeiineiging van duurzaam beleggen.

Welkom Ronald. Afgelopen jaar was er een sterke vraag naar duurzame beleggingen. Hie is dat in 2023 tot dusver gegaan?

Ronald van Genderen: De vraag naar duurzame strategieën is in 2023 een stuk zwakker geweest. In principe is dat een voortzetting van de trend die we al in 2022 zagen. Duurzame fondsen trokken dit jaar nog steeds geld aan, maar in een iets langzamer tempo dan vorig jaar en aanzienlijk onder het niveau dat dat hebben we de jaren daarvoor gezien.

Van den Oever: Wat zijn volgens jou de redenen achter deze zwakkere vraag?

Van Genderen: Waarschijnlijk meerdere redenen natuurlijk. De productontwikkeling vertraagde onder meer als gevolg van beschuldigingen van greenwashing en verscherpte regelgeving. Maar een andere belangrijke reden is de sterke prestatie van…

