zo kijkt Arnold Bruggink terug op de transferzomer – Voetbal International

Arnold Bruggink (46) had een heerlijk leventje als analist bij ESPN, maar gaf dat vrijwillig op voor een grotere uitdaging. Na zijn eerste transferperiode als technisch directeur van FC Twente vertelt hij over zijn ervaringen, plannen en twijfels. ‘We hebben niet kunnen brengen wat we voor ogen hadden.’

‘Poeh. Jezelf analyseren is lastig. Als je als analist werkt, kijk je vanuit de buitenkant objectief naar de situatie. Maar als je ergens onderdeel van bent, ervaar je dingen heel anders. Je hebt te maken met budgetten en mogelijkheden, met hoe een trainer ergens naar kijkt, met zoveel alledaagse dingen die op je pad komen. Dat verschil is veel groter dan ik had verwacht. Het is heel lekker om ergens over te praten, van een afstandje. En die blik is ook nuttig af en toe.’