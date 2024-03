Zo kiest u het juiste mixfonds

De eerste les van beleggen is ‘niet alle eieren in één mand stoppen’. Het aanhouden van een gediversifieerde portefeuille is zinvol: door beleggingen te spreiden over activa klassen, vermindert de belegger het algehele risico in de portefeuille. Diversificatie over activaklassen zoals aandelen en obligaties is een solide strategie gebleken, aangezien vastrentende waarden vaak dienen als bescherming tijdens aandelencorrecties (in 2022 werkte dat weliswaar niet, maar dat was historisch gezien een uitzondering).

Samen met mijn Morningstar-collega Matias Möttölä onderzocht ik de redenen achter de underperformance van Europese multi-asset fondsen ten opzichte van hun categorie index. In een vorig rapport lag de focus nog op fondsvergoedingen en hoe die meer dan de helft van de ondermaatse prestaties over de laatste 10 jaar verklaren, maar in onze laatste studie keken we naar de andere factoren verantwoordelijk voor de divergentie in rendement. Want veel allocatiefondsen blijven…

Lees verder bij www.morningstar.nl