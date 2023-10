Zo kies je de beste hardloopbroek

Ben je op zoek naar een hardloopbroek en weet je niet waar je moet beginnen? Ga je voor een korte of lange broek? Het seizoen is in Nederland niet alles bepalend. Op een ochtend in de zomer kan het alsnog te koud zijn voor een korte broek. Wij zetten de soorten hardloopbroeken voor je uiteen en geven tips waar je op moet letten bij het kopen van een hardloopbroek.

Lange of korte hardloopbroek?

Voor warme dagen kies je een korte hardloopbroek. Dit is lekker luchtig en het geeft je veel bewegingsvrijheid. Een lange hardloopbroek of een tight kan je in alle seizoenen dragen. Een dunne versie voor gemiddelde temperaturen, een wat gevoerde broek is prettig voor de echte koude dagen in de winter. Hiervoor kan je ook een thermobroek gebruiken en die onder je dunne hardloopbroek aandoen. Dan werk je met verschillende lagen.

Mocht je twijfelen tussen een lange of korte broek, dan kan je ook kiezen voor een driekwart broek. Deze is zeer geschikt voor de lente, herfst of koelere zomeravonden….