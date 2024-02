Zo kan een investering van $1000 in XRP jou miljonair maken

De afgelopen maanden zijn niet erg winstgevend geweest voor XRP investeerders. Echter, met wat geduld zouden beleggers nog steeds enorme winsten kunnen boeken. Analisten van de crypto-exchange Changelly hebben onderzoek gedaan of en zo ja wanneer, een investering van $1.000 in XRP iemand tot miljonair kan maken.

Hoe snel kan je miljonair zijn?

Om via een investering in XRP miljonair te worden, is een uitzonderlijke waardestijging noodzakelijk. Met de huidige koers van $0,52 dient de waarde van XRP met een indrukwekkende 100.000% te stijgen, wat zou betekenen dat de koers naar $520 moet klimmen. Changelly’s analisten voorspellen dat het tot het jaar 2050 kan duren voordat XRP een dergelijke koerswaardering bereikt. Dit impliceert dat investeerders zeker 26 jaar moeten wachten tot ze miljonair zijn.

Door substantieel meer te investeren, zoals een bedrag van $25.000, suggereren de analisten van Changelly dat de reis naar miljonair zijn aanzienlijk sneller kan verlopen. Een…