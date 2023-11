Zo herken je jouw valkuilen en zet je ze om in kwaliteiten

Als secretaresse ben je een van de belangrijkste schakels binnen een organisatie. Je zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt, afspraken worden gepland en nagekomen. Maar soms loop je tegen bepaalde persoonlijke valkuilen aan, die je werk kunnen bemoeilijken. Maar het is mogelijk om deze valkuilen te herkennen en proberen om te zetten in kwaliteiten die juist van toegevoegde waarde zijn in je werk. In dit blog bespreken we een aantal veelvoorkomende valkuilen van secretaresses en hoe je ze kunt ombuigen naar kwaliteiten.

#1 Perfectionisme

Een veelvoorkomende valkuil bij secretaresses is de eigenschap om perfectionistisch te zijn. Je wil alles tot in de puntjes verzorgen en geen fouten maken. Hoewel het streven naar het leveren van kwaliteit belangrijk is, kan overdreven perfectionisme leiden tot stress en tot minder efficiĆ«nt zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat perfectie niet altijd haalbaar is en dat fouten maken menselijk is. Probeer daarom eens wat meer…