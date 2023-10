Zo haal je het meeste uit de batterij van je iPhone 15

Apple introduceerde in september de iPhone 15, wat heeft geleid tot de ontdekking van functies die tijdens de keynote niet waren geïntroduceerd. Eén van de nieuwe functies die werd ontdekt is gericht op het verlengen van de levensduur van de batterij van je iPhone. Gedurende het gebruik van een iPhone neemt de batterijcapaciteit af, wat ook de algemene levensduur van het apparaat beïnvloedt. In dit artikel lees je hoe je deze functie kunt gebruiken en hoe je ervoor kunt zorgen dat je iPhone langer meegaat.

Nieuwe batterij-functie

Tijdens de introductie van de nieuwste iPhone 15 werd ook een extra batterijfunctie getoond. De iPhone 15 zal namelijk beschikken over een speciale ‘80% limiet’-optie. Als gebruiker kun je deze optie inschakelen, waardoor het oplaadniveau automatisch wordt beperkt tot 80%. Door deze functie te gebruiken, zal je iPhone slechts tot 80% worden opgeladen in plaats van tot 100%. Dit draagt bij aan een verlengde levensduur van je smartphone…