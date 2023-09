Zo gigantische rijk is Jake Paul, de vriend van Jutta Leerdam

De meeste mensen zullen de 26-jarige Jake Paul kennen als bokser, maar Jake heeft een vrij lange lijst op zijn cv staan. Sinds kort heeft hij een relatie met Jutta Leerdam , daarom willen we graag gaan duiken in het vermogen van Jake Paul.

Begin carrière Jake Paul

Jake Paul werd geboren op 17 januari 1997 in Cleveland, Ohio. Toen hij tien jaar oud was begon hij met het maken van video’s met zijn broer Logan Paul. In 2013 werd de app Vine opgericht en zagen de broers een ideale kans om hun droom van contentmakers waar te maken. En dat werd ook een succes. Jake en zijn broer werd als snel bekend op het platform, waarna Jake zelfs een rol aangeboden kreeg in de Disney Channel-serie Bizaardvaark, waar hij twee seizoenen in speelde.

Door zijn succes op Vine kocht Jake in 2016 een enorm huis is Los Angeles. Waarvan later het huis bekend werd als het Team 10-huis. In dit huis ging hij met tien andere makers content creëren voor YouTube. Het werd een groot succes, vooral onder de…