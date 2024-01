‘Zo gaat het voetbal naar de knoppen’ – Voetbal International

‘Het was niet in ons voordeel, maar dat is het nooit’, begon de interim-trainer van Vitesse bij ESPN. ‘Als dertig van die idioten over een hek klimmen, dan verzieken ze het voor alle supporters, de club en het voetbal. Ik ben een liefhebber en ik word er doodziek van. Nu is het hier, dan is het weer daar. Het voetbal gaat op deze manier naar de knoppen. Dat doet me het meeste pijn.’