Zo formuleer je de juiste ‘Prompts’ voor ChatGPT

Artificial Intelligence (AI) zal jou niet vervangen, maar een Support Professional die weet hoe hij AI moet gebruiken wel. Met deze uitspraak willen we benadrukken hoe belangrijk het is om je technische vaardigheden te blijven ontwikkelen. Denk hierbij aan het gebruik van AI-bots zoals bijvoorbeeld ChatGPT. In dit blog geven we je een aantal snelle tips voor het formuleren van de juiste prompts voor ChatGPT.

Allereerst, wat zijn Prompts precies? Prompts zijn de vragen, opdrachten, of instructies die je aan ChatGPT geeft om een specifiek antwoord te verkrijgen. Het is als het ware de input die ChatGPT krijgt om een passend en relevant antwoord te genereren. Door het formuleren van de juiste prompts voor ChatGPT kan je een beter en specifieker antwoord krijgen.

#1 Wees duidelijk en specifiek

Het is belangrijk om helder en gedetailleerd te communiceren om optimale ondersteuning te bieden. Als Support Professional is het jouw doel om problemen snel op te lossen en duidelijke…