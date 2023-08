Zo breng je de natuur binnen in je interieur • Stijlvol Styling woonblog • Voel je thuis!

Dat de natuur een ontspannend effect heeft op veel mensen, dat is niets nieuw. We gaan niet voor niets regelmatig een ontspannende boswandeling, fietstocht of strandwandeling maken om ons hoofd even leeg te maken. Ook binnen in je interieur kan je de natuur naar binnen halen en zo elke dag genieten van een rustige sfeer in huis. Ben je benieuwd hoe? Lees dan snel verder!

Planten en bloemen zijn key!

Niets brengt de natuur meer in huis dan een overvloed aan planten. Plan een uitstapje naar het dichtstbijzijnde tuincentrum en kies heel wat groene kamerplanten uit, zoals varens, monstera’s en sansevieria’s. Die zuiveren niet enkel de lucht, maar hebben ook een rustgevende uitstraling. Daarnaast is het ook leuk om regelmatig verse bloemen in huis te halen.

Kies voor natuurlijke materialen en texturen

Breng de natuurlijke elementen van buiten naar binnen door gebruik te maken van materialen zoals hout, bamboe, riet en steen. Kies voor meubels en accessoires die gemaakt zijn…