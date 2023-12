Ziyech doet iets wat eerder alleen Ronaldo en Neymar deden

heeft woensdagavond een uitzonderlijke prestatie neergezet in de Champions League-wedstrijd tussen Galatasaray en Manchester United. De voormalig Ajacied scoorde tweemaal uit een directe vrije trap en schaarde zich daarmee in een indrukwekkend gezelschap.

Ziyech is na Cristiano Ronado en Neymar namelijk pas de derde speler sinds het seizoen 2003/04 die in één Champions League-wedstrijd tweemaal weet te scoren uit een directe vrije trap. Ronaldo deed dat in 2009 als speler van Real Madrid tegen Zürich, Neymar in 2018 als speler van Paris Saint-Germain tegen Rode Ster Belgrado.



United kende een droomstart in Istanbul, want door doelpunten van Alejandro Garnacho en Bruno Fernandes leidde het team van Erik ten Hag binnen achttien minuten al met 0-2. Ziyech zorgde vervolgens na een klein halfuur uit een vrije trap voor de 1-2. Scott McTominay herstelde de voordelige marge voor United kort na rust weer in ere, maar via opnieuw Ziyech en Kerem…

