Zitmeubelen met ronde vormen verwerken in je interieur

Het is je als interieurliefhebber vast niet ontgaan: zitmeubelen met ronde en organische vormen zijn super populair. De meubelen brengen een speelse en zachte sfeer in ieder interieur. Op deze manier maak je de woonkamer of eetkamer direct heel uitnodigend. Heb je zelf nog geen ronde zitmeubelen in huis staan? Doe dan inspiratie op aan de hand van dit artikel. We delen diverse tips en voorbeelden over hoe je meubelen met ronde vormen mooi kunt verwerken in je eigen interieur.

Kijk eens naar designmerken

Als je het lastig vindt om meubelstukken te vinden met organische vormen, moet je zeker eens kijken naar designmerken. Designmeubelen staan bekend om de unieke vormgeving en verfijnde details. Er zijn diverse showrooms met design items, maar vooral online is het aanbod ontzettend groot. Leolux is een goed voorbeeld van een designmerk met veel ronde zitmeubelen.

Ronde vormen als contrast

Heeft jouw huidige interieur veel rechte en harde lijnen? Juist dan is het mooi om meer ronde…