Zimbabwe maakt van door goud ondersteund digitaal token een betaalmethode

Op 5 oktober markeerde een historisch moment in Zimbabwe, want de Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) introduceerde officieel het door goud gedekte digitale token genaamd Zimbabwe Gold (ZiG) als een geaccepteerde betaalmethode.

Ambitieus project

In april 2023 werd voor het eerst een glimp opgevangen van het ambitieuze project van de Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ). De centrale bank onthulde toen haar visionaire plan om elk digitaal token te ondersteunen met een tastbare hoeveelheid goud in haar reserves. Het afgelopen jaar is de RBZ gestaag begonnen met de uitgifte van fysieke goudtokens, en zij beweert dat deze met succes zijn geïntegreerd.

De drijvende kracht achter zowel de fysieke munten als het recentelijk geïntroduceerde Zimbabwe Gold (ZiG) is het streven om lokale investeerders te overtuigen om hun geld te investeren in nationale activa in plaats van…