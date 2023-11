Zijn oliereuzen koopwaardig na kwartaalcijfers?

Alle grote oliebedrijven hebben hun resultaten over het derde kwartaal gerapporteerd en daarom is het een goed moment om de oliesector eens onder de loep te nemen. Allemaal zagen ze hun winsten dalen in vergelijking met het derde kwartaal van 2022 als gevolg van de lagere olie- en gasprijzen.

Dat heeft ze er echter niet van weerhouden om door te gaan met kapitaal uitkeren aan hun aandeelhouders via dividenden en de inkoop van eigen aandelen, volgens hun eerder aangekondigde planningen.

We kijken naar de drie grootste Amerikaanse en de drie grootste Europese bedrijven, gemeten naar marktkapitalisatie. We onderzoeken of hun waarderingen zijn veranderd als gevolg van de winstdalingen en of aanpassing van Morningstar’s Fair Value nodig is. Hun kerngegevens vindt u in onderstaande tabel:

ExxonMobil

De winsten van ExxonMobil bleven iets achter bij de marktverwachtingen, aangezien de gecorrigeerde winsten daalden van 18,7 miljard dollar het jaar daarvoor naar 9,1 miljard dollar. De…

Lees verder bij www.morningstar.nl