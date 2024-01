Zijn nutsbedrijven nog steeds interessant?

De officiële, astronomische winter is begonnen op het Noordelijk Halfrond en de kortste dag van het jaar ligt alweer achter ons. Maar de grote zorgen dat burgers in Europa geconfronteerd zouden worden met dramatisch hoge energierekeningen – na het trauma van vorig jaar – zijn tot nog toe onterecht gebleken.

Nou kan er natuurlijk nog van alles gebeuren op dat gebied – de winter is pas net begonnen. Maar begin december stond de Europese Unie er in elk geval nog prima voor: toen waren de opslagtanks voor gas nog voor 94% gevuld, zo blijkt uit een nieuw rapport over de grote Europese nutsbedrijven dat aandelenanalisten Tancrede Fulop en Ben Slupecki van Morningstar onlangs publiceerden. Europa is dus goed voorbereid, mocht het weer ouderwets koud worden.

Verder zijn de elektriciteitsprijzen het vierde kwartaal verder gedaald en bleven de gasprijzen stabiel. Ook dat is goed nieuws voor wie een flexibel energiecontract heeft, waarvan de prijs meebeweegt met de marktprijs. Maar wat…

