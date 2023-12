‘Zijn eerste dickpic stuurde hij naar Tanja Dik’

Johan Derksen is met een zeer opvallend nieuwtje gekomen over Marc Overmars. De vertrokken directeur voetbalzaken bij Ajax zou zijn eerste dickpic naar de directeur van de Johan Cruijff Arena hebben gestuurd. Extra pikant is dat haar naam Tanja Dik is.

Daarmee kwam Derksen vrijdagavond in Vandaag Inside naar buiten. “Wij hoorden gisteren dat het eerste verstuurde dickpikje van Overmars, kwam terecht bij de de directrice en dat was mevrouw Dik”, begon Derksen over Overmars, nadat RenĂ© van der Gijp complimenten had uitgedeeld aan Dusan Tadic over zijn uitspraken over Overmars.



Artikel gaat verder onder video



“Dat is een dochter van Dik, van de PTT”, vervolgde Derksen over Dik, die ook bij KPN heeft gewerkt. “Ajax heeft dat natuurlijk een beetje uit de hand laten lopen, want komt dat in de publiciteit, dan moet je wel wat ondernemen.” Van der Gijp maakte er vervolgens een grapje over: “Die vrouw dacht dat het een grapje was”, doelde hij op haar achternaam, om serieuzer te…