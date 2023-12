‘Zijn cijfers zijn eigenlijk bizar’ – Voetbal International

Alles wat Magnus Mattsson dit seizoen aanraakt bij NEC lijkt in goud te veranderen. Er staat geen maat op de Deense spelmaker, die zijn doelpuntentotaal vrijdag tegen Fortuna Sittard naar negen tilde. En dan draaide de Nijmeegse club ook nog de door Mattsson gemaakte muziek in het stadion. ‘Dat was ook wel een beetje raar, hoor.’

De lach was er vrijdagavond weer bij Magnus Mattsson. De 24-jarige Deen beleeft een topseizoen, waarin hij tot nu toe negen keer scoorde en vier assists gaf in zestien Eredivisie-wedstrijden. Mattsson heeft zijn totaal van de afgelopen twee seizoenen al verbeterd en was ook in eigen huis tegen Fortuna Sittard van grote waarde voor NEC. Met een knal van afstand schoot hij de Nijmegenaren op prachtige wijze op 1-0, waarna hij de marge van twee in de tweede helft herstelde nadat Kaj Sierhuis er 2-1 van had gemaakt.