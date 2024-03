Zijn Amerikaanse aandelen momenteel duur?

De Amerikaanse aandelenmarkt begon 2024 met een zinderende rally, waardoor de Morningstar US Market Index met 7,8% steeg – ruwweg 26% hoger dan het laagste punt in oktober. Maar het onophoudelijke tempo van de winsten heeft sommige marktvolgers bezorgd gemaakt over de stijgende waarderingen van de aandelenkoersen en de onstuimige handel. “Als de koersen zoveel stijgen, stijgen de winsten zelden evenveel. Dus de waarderingen zullen stijgen,” zegt Ed Clissold, hoofdstrateeg voor de VS bij Ned Davis Research Group.

Beleggers maken zich zorgen dat overgewaardeerde aandelen duiden op een ongezonde markt die kwetsbaar is voor een plotselinge terugval. Die bezorgdheid wordt alleen maar versterkt door de hoge prijzen van sommige van de Magnificent Seven mega-cap technologie-aandelen, die een buitenproportionele impact hebben op de prestaties van de markt. Aan de andere kant kunnen sterke winsten betekenen dat aandelen niet voor niets duur blijven.

“Zolang de winstgroei blijft…

Lees verder bij www.morningstar.nl