‘Zij willen Jerdy Schouten van PSV héél graag hebben’

heeft in zijn eerste weken als speler van PSV zeer grote indruk gemaakt op Ruud Gullit. Volgens Gullit kijkt menig Ajax-supporter met jaloezie naar PSV, dat Schouten in de zomerse transferperiode terughaalde naar Nederland.

Schouten speelde vier seizoenen in Italië voor Bologna. Afgelopen zomer werd hij door PSV teruggehaald naar Nederland. Gullit is zeer gecharmeerd van de kwaliteiten van de middenvelder en stelt dat laatstgenoemde ook niet zou misstaan bij Ajax. “Ajacieden zouden hem er héél graag willen hebben. Die vragen zich allemaal af: waarom hebben wij hem niet?”, zegt Gullit maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport.



Artikel gaat verder onder video



“Ik ben fan van Schouten”, vervolgt Gullit. Schouten werd door bondscoach Ronald Koeman niet opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels van Oranje met Frankrijk en Griekenland. “Ik hoop dat hij er binnenkort een keertje bij zit. Hij doet het nu heel goed”, gaat Gullit verder.

De analist en…

Lees verder bij www.fcupdate.nl