“Zij keert terug in Château Meiland”

De Meilandjes hebben groot nieuws te melden. Nieuws waar hun vele fans heel blij mee gaan zijn.

De Meilandjes kondigen de terugkeer aan van iemand zeer bijzonder. Zo keert hun voormalige huishoudhulp Nadége terug.

Nadége hielp de familie in de periode dat ze een kasteel hadden in Frankrijk. We zagen haar van het tweede seizoen tot het vierde seizoen in de reeks, schrijft Het Laatste Nieuws.

De coronaperiode hakte er diep in voor Nadége. De familie keerde terug naar Nederland en zij bleef alleen achter in Frankrijk.

Begin 2022 kreeg ze van de dokters te horen dat ze kanker had. Er volgde daarna een emotioneel weerzien met de familie.

Het lijkt wel dat ze niet zonder elkaar kunnen. De Meilandjes misten haar ook erg hard.

Nadége beloofde een bezoek te brengen aan Nederland en ze heeft woord gehouden. “Het was zo leuk om iedereen te zien”, citeert HLN haar bij De Telegraaf.

“Ik had meteen weer een klik met Martien. En wat is Nederland ontzettend mooi.”

Nadége…