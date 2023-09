Erica Meiland zien we wekelijks in ‘Chateau Meiland’. Deze week was er het nieuws dat het realityprogramma een negende seizoen zal krijgen.

Erica Meiland heeft het druk met pension Code Rosé dat ze net opende met Martien Meiland. Daarnaast is Erica ook actief in de lokale politiek. Ze zit in Noordwijk in de raad voor de Partij voor de Inwoners.

Bij de recente Provinciale Statenverkiezingen kwam eerder dit jaar de nieuwe BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas als de grote winnaar uit de bus. Iets wat Erica toejuicht.

“Ik was blij met de grote opkomst, dat is altijd mooi, en die Caroline van der Plas ken ik persoonlijk, dat is een hartstikke leuk mens. Een gewone vrouw, eerlijk”, zegt Erica in Privé.

“Ik vind haar een frisse wind door Den Haag”, laat Erica nog weten. Erica zegt te wachten op een berichtje van Caroline. “Ik zou best met haar willen werken. Zij is echt wel mijn type.”